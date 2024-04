San Nicolò, concerto per la pace

E’ in calendario oggi alle 18 nella Chiesa di San Nicolò a Meldola il ‘Concerto per la pace’. L’appuntamento è stato curato da Cosascuola Music Academy in collaborazione col Coro Città di Forlì, il Coro Città di Meldola e l’Orchestra Barocca ‘Sezione Aurea’, con il patrocinio del Comune di Meldola, del Comune di Mirandola e di Assonanza.

Il programma del concerto prevede l’esecuzione di brani di musica barocca come il celebre ‘Gloria RV 589’ di Vivaldi.

Il Coro Città di Meldola e il Coro Città di Forlì sono diretti dal maestro Omar Brui (soprano Elena Alfieri e contralto Anna Pieri), e sono formati da una cinquantina di coristi, accompagnati per l’occasione dall’Orchestra Barocca composta di 10 elementi diretti dal maestro Filippo Pantieri. Biglietto unico 10 euro.

Prenotazione obbligatoria: 0543.818173; 347.4669855.

