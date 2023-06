San Paolo in Alpe, festa sui prati: domenica il tradizionale evento

Domenica è in calendario la Festa sui prati di San Paolo in Alpe a 1.030 metri sul livello del mare. E’ quello che da 28 anni vent’anni propone la Pro loco di Corniolo - Campigna con la collaborazione del Parco nazionale, i Carabinieri forestali, il Servizio demanio dell’Unione dei Comuni della Romagna forlivese, il Comune di S. Sofia, Il Gal L’Altra Romagna e la parrocchia di Corniolo. Così può capitare di imbattersi in un ‘ruba bandiera’ a cavallo, nel tiro alla fune montanara senza rottura della corda, uniti al vociare costante in cui si mescolano ricordi d’infanzia, racconti e problemi del presente. San Paolo è una delle praterie d’altitudine meglio conservate del Parco al cospetto della riserva naturale integrale di Sasso Fratino, ora patrimonio dell’Unesco. In questa domenica di festa San Paolo viene raggiunto a piedi da Biserno, Ridracoli o da Corniolo, in mountain bike e a cavallo dai tanti appassionati, ma anche con un bus navetta. Alle 11 sarà celebrata la messa proprio di fronte ai ruderi della chiesa dedicata a S. Agostino ora di proprietà del Parco e in attesa di essere messa in sicurezza e restaurata. La località è una delle più frequentate dell’Appennino forlivese e, grazie alla Regione Ee alla gestione dell’associazione Tour de Bosc, è in funzione un piccolo rifugio per gli escursionisti e il resto del lungo fabbricato originario è stato messo in sicurezza. Al centro storie di un popolo che ancor si raccontano mangiando ‘alla coperta’ sul prato all’ombra dei ‘pioppi guardiani’ o utilizzando il piccolo stand della Pro loco di Corniolo per un piatto caldo. Nel pomeriggio alle 14,30, giochi, musica dal vivo e dalle 15 la piadina fritta dell’ Avis.

Oscar Bandini