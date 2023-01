San Paolo, parrocchia in festa nel ricordo del suo amato don Mino

Domani è festa nella parrocchia di San Paolo, in via Pistocchi 19, dove alle 11 don Carlo Guardigli, parroco dell’Unità pastorale Cappuccinini-San Paolo, celebrerà la messa solenne. Alle 12.30 seguirà il pranzo comunitario nel salone ’Roberto Vallicelli’ e nel pomeriggio vi saranno giochi e animazione. "Sarà bello pranzare insieme come una grande famiglia – si legge sul notiziario parrocchiale – nella gioia di ritrovarsi finalmente a questo appuntamento annuale che don Mino e don Amedeo avevano dedicato anche alla Festa della Famiglia". E proprio don Mino Flamigni, che fu parroco a San Paolo dal 1970 al 2014, verrà ricordato nel quinto anniversario della morte martedì 24 alle 20.30 con la messa che sarà presieduta dal vescovo, mons. Livio Corazza, e concelebrata dai preti che hanno collaborato con il sacerdote negli anni del suo ministero parrocchiale. Seguirà la proiezione del filmato ’Don Mino, dono d’amore e condivisione’.

"Cari amici – afferma don Guardigli – è con gratitudine che ci accingiamo a celebrare la nostra festa. San Paolo ha speso la vita per un grande ideale, con una passione travolgente per far conoscere Cristo a tutte le genti. È a lui che ci rivolgiamo perché ridesti in tutti noi la passione e lo struggimento affinché Cristo possa essere amato e seguito come massimo ideale che un uomo possa incontrare, come don Mino ci ha testimoniato". Domenica 12 febbraio alle 11, inoltre, nella chiesa dei Cappuccinini sarà celebrata la messa a cui sono invitate in particolare le famiglie con bambini battezzati nel 2022.

L’Unità pastorale Cappuccinini-San Paolo continua a sostenere chi ha bisogno con raccolte alimentari ed economiche per non lasciare solo chi cerca aiuto, con la preparazione di pasti giornalieri offerti dalla cooperativa sociale Paolo Babini, mentre la Casa della Pace di via Cerchia continua ad ospitare nuclei familiari provenienti dall’Ucraina. Sono attivi anche due centri Caritas parrocchiali a cui ci si può rivolgere per aiuti: a San Paolo, in via Pistocchi 19 (lunedì ore 9.30-12), e ai Cappuccini, in via Ridolfi 21 (mercoledì ore 15-17). Vi è anche il mercatino dell’usato da circa trent’anni, un servizio che continua e al quale a San Paolo sono dedicati nuovi ambienti ristrutturati.

È stato inoltre annunciato il prossimo pellegrinaggio dell’Unità pastorale domenica 26 marzo, con la visita al Santuario della Madonna di San Luca. Per informazioni e iscrizioni rivolgersi alle segreterie parrocchiali, www.spaolocapp.it.

Alessandro Rondoni