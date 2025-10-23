San Pellegrino. Il priore padre Roger torna nelle Filippine

Padre Roger Cabillo, filippino, priore della comunità dei Servi di Maria della Basilica di San Pellegrino, a Forlì da 16 anni, lascia la città per una nuova destinazione. Domenica ha celebrato per l’ultima volta la messa nella basilica di piazza Morgagni e martedì è partito per le Filippine, precisamente per Manila, dove ora svolgerà il suo ministero nella parrocchia intitolata a San Pellegrino. Rimane a Forlì padre Arnel Cauba, mentre padre Leo Bulanan partirà a sua volta per il paese d’origine a fine anno. Arriveranno qui, comunque, altri due Servi di Maria e sarà nominato il nuovo superiore.

Padre Cabillo, 54 anni, ha fatto la professione religiosa nel 2003, è stato ordinato sacerdote nel 2004, ha svolto il suo ministero per 5 anni nelle Filippine e nel 2009 è arrivato a Forlì, dove per 13 anni è stato anche cappellano dell’ospedale Pierantoni-Morgagni. "Di questo periodo porto nel cuore il mio servizio come priore e guida spirituale nella basilica di San Pellegrino Laziosi, come cappellano dell’ospedale e le relazioni nate con tante persone". I Servi di Maria celebrano quotidianamente messe nella basilica, accogliendo le persone che vengono a chiedere preghiere e benedizioni, in particolare per i malati di tumore. Arrivano tanti fedeli dall’Italia, dall’Europa e dall’Asia. San Pellegrino, del quale nel 2026 sarà celebrato il terzo centenario della canonizzazione, è patrono dei pazienti oncologici.

"Il servizio in ospedale assieme a don Domenico Ghetti – continua padre Cabillo – per me è stata una scuola di fede e di umanità. Il rapporto con i malati, con i loro familiari, i medici, le domande difficili sul dolore, sulla morte e sulla speranza, l’ascolto della sofferenza, la semplice presenza nelle situazioni in cui non si hanno parole, mi hanno fatto sperimentare la grazia di imparare dai sofferenti. L’ospedale sarà il luogo che mi mancherà di più". Infine padre Roger rivolge un ringraziamento in particolare per i gruppi di spiritualità, il comitato per la valorizzazione della figura di San Pellegrino, realtà che sono nati attorno al priore. "La mia vita – aggiunge – è stata un cammino guidato dalla Provvidenza. La basilica, l’ospedale, le strade di Forlì, i volti incontrati, tutto parla della misericordia di Dio. Non ho fatto grandi cose, ma ho cercato di esserci. E oggi posso solo ringraziare il Signore per avermi chiamato a servire".

Alessandro Rondoni