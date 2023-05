San Pellegrino, una presenza viva in città

A 678 anni dalla sua salita in cielo, avvenuta il 1° maggio 1345, San Pellegrino Laziosi continua a essere una presenza viva per Forlì, la città natale dove svolse la sua missione per circa cinquant’anni. La dimostrazione è arrivata dalle migliaia di persone che si sono recate anche quest’anno a salutare il Santo in occasione della sua festa. Ulteriore conferma è arrivata anche dalla numerosa partecipazione alla prima edizione delle Giornate Pellegriniane. Una piccola idea nostra, condivisa con la comunità di Forlì dei Servi di Maria, realizzata e promossa con strumenti semplici e grazie al sostegno dell’associazione Dino Amadori e di Confedilizia.

Giancarlo Biserna,

ex vicesindaco

Vincenzo Bongiorno,

ex consigliere comunale