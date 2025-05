San Pietro in Guardiano, stasera parla Scogli. Mercoledì Bernaroli atteso alla Fratta

Proseguono gli incontri nelle varie frazioni di Bertinoro con le due liste che si contendono la poltrona da primo cittadino alle prossime elezioni amministrative in programma il 25 e 26 maggio. La lista ‘Insieme per Bertinoro’ che sostiene la candidatura di Filippo Scogli, sarà, questa sera alle 20.30 al Circolo Root in via Santa Croce 6669 a San Pietro in Guardiano. Il candidato sindaco Giorgio Bernaroli con la sua lista ‘Voltare Pagina’ sarà impegnato invece mercoledì alle ore 20 al Bar Nadiani di Fratta Terme.

"Questo incontro sarà l’occasione per illustrare le soluzioni che proponiamo per affrontare le sfide che riguardano la nostra frazione termale – afferma Bernaroli –. Ci concentreremo sul futuro del nostro stabilimento, analizzando insieme le problematiche attuali e presentando le strategie che intendiamo adottare per garantire un futuro dignitoso e sostenibile. Affronteremo anche temi cruciali come il trasporto pubblico e i collegamenti con i comuni limitrofi. In particolare, riteniamo che i lavori di riqualificazione di piazza Colitto non siano conclusi e necessitino di ulteriori interventi per valorizzare appieno questo importante spazio pubblico".

Filippo Scogli e la sua lista saranno poi, sempre mercoledì 7 maggio alle ore 20.30, all’osteria Macio e Pepe, in via Cerbiano 824 a Bracciano di Bertinoro. "Stiamo girando tutto il territorio del nostro Comune per presentare le nostre candidate e i nostri candidati al consiglio comunale – spiega Scogli – e le proposte del nostro programma. Tutti i sabati e le domeniche siamo inoltre presenti nelle piazze con i banchetti informativi. Siamo impegnati da settimane a incontrare i cittadini di tutto il territorio comunale per dialogare con loro, ascoltare le loro istanze, confrontarci sulle nostre proposte programmatiche. Nessun territorio e nessun cittadino deve sentirsi lasciato indietro".

Matteo Bondi