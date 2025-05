San Rufillo, tutti gli eventi per il patrono

Da domani al 16 maggio si celebra a Forlimpopoli la festa solenne di San Rufillo, primo vescovo del paese artusiano. "Ruffillo - afferma il vescovo mons. Livio Corazza nel suo messaggio ai forlimpopolesi in occasione della festa – era un pastore e anche lui, sono certo, amava circondarsi di collaboratori per annunciare il Vangelo in terra di Romagna. Messe, Giubileo, visita pastorale, catechismo, centri estivi, visita alle famiglie e tante altre esperienze sono tutte occasioni nelle quali oggi il Signore, a Forlimpopoli, attraverso i suoi collaboratori chiama e forma le persone per poi inviarle in missione. In un mondo che ha perso fiducia nel futuro, tentato di arrendersi alle tante cose negative che deve affrontare ogni giorno (come era il drago per San Ruffillo), i pellegrini di speranza sono coloro che non si scoraggiano ma dicono di sì alla chiamata di Gesù e vanno per le strade a seminare fiducia".

Il programma della festa, preparato dal parroco, don Stefano Pascucci, e dai suoi collaboratori, prevede domani alle 20.45 presso il Teatro Verdi l’incontro pubblico ’Il coraggio di tornare. Un pellegrinaggio di comunione e di pace’ – organizzato dalla Comunità cristiana di Forlimpopoli in collaborazione con la pastorale sociale e del lavoro della diocesi e il Comune di Forlimpopoli – durante il quale verrà presentata la mostra ’La terra più amata da Dio. La Custodia di Terra Santa’, allestita nella basilica di San Rufillo da oggi al 20 maggio. Interverranno Lara Calzolari, autrice del libro ’Visitare i cuori. Diario illustrato di un viaggio a Gerusalemme in tempo di guerra’, e don Andres Bergamini, parroco della parrocchia della Beata Vergine Immacolata di Bologna e direttore dell’Ufficio diocesano per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso dell’Arcidiocesi di Bologna, tra gli organizzatori del pellegrinaggio che il vicariato di Bertinoro-Forlimpopoli svolgerà a gennaio del 2026. In collegamento da Gerusalemme interverrà anche fra Alberto Pari, segretario della Custodia di Terra Santa. Durante la serata si cominceranno a raccogliere le informazioni sulle adesioni al Pellegrinaggio di comunione e di pace in Terra Santa della chiesa di Forlimpopoli-Bertinoro.

Si continua giovedì alle 20 con l’accensione della lampada votiva, la recita dei primi vespri e la distribuzione del ’panino di San Rufillo’. Infine venerdì 16, solennità del Patrono, le messe saranno alle 11, presieduta dal vescovo, mons. Livio Corazza, e concelebrata dai sacerdoti della diocesi, e poi alle 20.

Alessandro Rondoni