San Savino di Predappio, torna la Festa della birra

Si svolgerà domani e domenica a San Savino di Predappio la seconda edizione della Festa della Birra. Spiegano gli organizzatori, in gran parte giovani di San Savino e di Predappio: "Sarà un weekend all’insegna di ottimo cibo, musica dal vivo e tanta birra: non c’è modo miglior per iniziare l’autunno e per dare il benvenuto agli amanti del buon bere e buon mangiare". La seconda edizione di Octoberfest a San Savino si aprirà domani alle 18, per proseguire fino a tarda notte e domenica dalle 11 alle 18. Il tutto avrà luogo presso l’area feste-campo sportivo di San Savino. Il menu prevede: panini con la porchetta, hot dog, patatine fritte e soprattutto birra, con sapori che accompagneranno le due giornate. Gli stand gastronomici saranno accompagnanti anche da musica dal vivo: il gruppo forlivese Etilisti Noti e la giovane band Nemesia allieteranno la serata di sabato; la domenica si esibiranno diversi gruppi locali. Racconta Fulvio Bravaccini a nome del gruppo dei giovani: "Octoberfest nasce per offrire allegria e divertimento ai giovani e permettere ad essi di collaborare nell’organizzazione di una festa per tutti. Infatti, ci divertiamo anche ad organizzare la manifestazione, come abbiamo fatto diverse sere di questa settimana". L’attuale gruppo organizzatore è il proseguimento delle attività iniziate molti anni fa dal Gruppo Sportivo San Savino per animare la vita del paese.

