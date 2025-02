San Valentino, domani la banda al teatro comunale Iris Versari

Il corpo bandistico di Portico e San Benedetto (in foto) organizza domani sera alle 21 al teatro comunale Iris Versari il Concerto di San Valentino, col patrocinio del Comune e a ingresso libero. Diretto dalla maestra Laura Bartolini, il gruppo si presenterà con un organico di oltre 25 bandisti, che suoneranno brani classici, popolari e anche adatti alla festa degli innamorati di oggi e di ieri. La Banda gestisce la scuola di musica per ragazzi ed adulti, nonché materiale propedeutico per i bambini della scuola materna e primaria.

Spiega il presidente del sodalizio, Sauro Benedetti: "La scuola di musica è formata da 14 allievi, con 3 insegnanti ad indirizzo bandistico. I concerti sono offerti gratuitamente per allietare la popolazione e i turisti durante l’estate". In un piccolo comune come Portico e San Benedetto, la banda è una realtà molto importante, anche dal punto di vista culturale e sociale. Tutto questo si deve a tanti bandisti del passato e del presente che credono nel valore aggregante della banda.

Un solo esempio: Giovanni Chiadini ha festeggiato da poco i 75 anni nella Banda, suonando nel gruppo il sax e non solo da quando ne aveva 15. Commenta: "Ho iniziato da ragazzo con poco studio, ma ho sempre proseguito con tanta passione e cuore". Se Giovanni incomincia a parlare di musica, nessuno più lo ferma e tutti gli riconoscono la sua bravura di ‘maestro di esperienza’. Attualmente un grande merito va alla giovane direttrice Laura Bartolini, che dirige con grande professionalità e passione, e al presidente Sauro Benedetti, che ha inserito con grande impegno e lungimirante intuizione la banda nel contesto sociale delle associazioni del territorio.

Quinto Cappelli