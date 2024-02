San Valentino. I ristoranti pronti a prendere per la gola i lettori più romantici

Il giorno di San Valentino sta per arrivare ed entra nel vivo anche la nostra iniziativa dedicata agli innamorati. Partecipare alla nostra iniziativa è semplice: basta inviare un breve messaggio d’amore all’indirizzo mail cronaca.forli@ilcarlino.net e noi pubblicheremo tutti i testi nell’edizione di domani. I messaggi più romantici, teneri o simpatici verranno ‘premiati’ con una romantica cena al lume di candela e con altri dolci omaggi. Ecco quali sono le poche regole da seguire: l’oggetto della mail deve essere MESSAGGIO DI SAN VALENTINO. La scadenza per inviare la propria dedica romantica è fissata per oggi alle ore 10. Si può scegliere di firmarsi con uno pseudonimo, ma è comunque necessario indicare in fondo alla mail nome, cognome e un numero di cellulare: sono dati che non verranno pubblicati. Il messaggio non deve superare le 300 battute (spazi inclusi). Al testo potrà essere allegata anche una foto della coppia (in formato jpg) che verrà pubblicata insieme al messaggio. Sarà accettata una sola frase d’amore per ogni lettore.

Ma ecco quali sono gli omaggi che riserviamo ad alcuni degli innamorati che invieranno un messaggio in redazione. I fortunati potranno trascorrere una serata romantica nelle colline del forlivese, alla Campanara di Pianetto di Galeata, immersi in un’atmosfera intima e autentica. Per la serata gli chef hanno pensato a un menù a tema che include: vellutata di Cupido, canederlo al pesce dell’Adriatico, cappelletti al tartufo bianco dell’Appennino, calamaro ripieno su crema di rapa rossa. E c’è anche l’alternativa per chi preferisce la carne. Per finire: bavarese degli innamorati.

Un’altra cena in palio è quella al Mangianotte di Meldola, pizzeria e spaghetteria collocata in una cantina storica della città. Qui il menù sarà alla carta. Gli innamorati potranno scegliere tra tante proposte, tra le quali l’antipasto a base di piadina fritta e prosciutto nostrano e tantissimi primi piatti, tra i quali, naturalmente, la fanno da padrona gli spaghetti alla chiarra fatti in casa, conditi nei modi più diversi, a cui fare seguire un secondo a scelta tra quelli tipici della tradizione romagnola.

Tra le possibilità c’è anche Le Querce di via Ravegnana, da poco con una nuova gestione che propone un menù a base di carne o di pesce che punta sulla qualità delle materie prime e uno studio accurato delle preparazioni, curato da uno staff giovane e dinamico, pronto a offrire un sapiente connubio tra tradizione e innovazione unico per il palato.

Il suo nome per i forlivesi è una conferma: si tratta di Scarpina (via Lami), la cui fama è dovuta alla professionalità del suo team e alla qualità delle materie prime, sia quando si tratta di piatti a base di pesce (tra i quali anche carpacci) che di carne. Il menù, anche nella notte degli innamorati, sarà quello di sempre, con proposte tradizionali romagnole e molto altro ancora, da gustare in un ambiente tranquillo e rilassato.

Tre delle quattro coppie che riceveranno la cena in omagio avranno anche una sorpresa in più: una scatola di deliziose praline di cioccolato Gardini che i fortunati potranno ritirare in sede in via Benini 38.