San Valentino, sul giornale le vostre dediche d’amore

Gli innamorati avranno già cominciato il conto alla rovescia per la loro festa, un’opportunità per dimostrare ancora una volta il proprio affetto alla persona che più ci è cara con cene romantiche, piccoli regali e, soprattutto, dediche d’amore che arrivano dritte dal cuore. Mancano ormai pochi giorni a San Valentino e, come ogni anno, anche il Carlino vuole festeggiare la giornata dell’amore e lo fa con un’iniziativa ad hoc, pensata per dare spazio ai messaggi dei nostri lettori indirizzati alla persona alla quale tengono di più. I messaggi quest’anno saranno pubblicati martedì 14 febbraio.

Anche quest’anno, come da tradizione ormai consolidata nel tempo, i lettori del Carlino avranno la possibilità di inviare alla redazione i loro messaggi e le loro dediche d’amore che verranno poi pubblicati nel giorno della ricorrenza: un bel modo, questo, per stupire il proprio compagno o la propria compagna di vita con una sorpresa ‘da prima pagina’.

Partecipare è molto semplice: basta inviare un’unica mail che abbia come oggetto le parole MESSAGGIO DI SAN VALENTINO all’indirizzo mail [email protected] (attenzione alla parola ‘forli’, si scrive senza accento). La scadenza per inviare la propria dedica romantica è fissata per lunedì 13 febbraio alle ore 10. Non sarà pubblicato tutto ciò che arriverà oltre la scadenza fissata.

Cosa deve contenere il testo? Il messaggio non deve superare le 300 battute (spazi inclusi) e può essere romantico, tenero, ironico, sia in forma di prosa che di poesia. Per stupire il proprio innamorato o la propria innamorata si potrà parlare di tutto: raccontateci, ad esempio, come vi siete conosciuti o quali sono le caratteristiche peculiari della persona che avete accanto che vi hanno fatto innamorare di lei, le difficoltà e le gioie condivise che hanno segnato il vostro percorso di vita, cosa vi fa ancora battere il cuore come il primo giorno anche dopo tanti anni trascorsi fianco a fianco, quello che avete fatto insieme e quello che, invece, ancora sognate di fare…

Al testo potrà essere allegata anche una fotografia della coppia (in formato jpg) che verrà pubblicata insieme al messaggio. Nella mail deve essere indicato il nome (ma va bene anche il soprannome) di entrambi: sia del mittente che del destinatario. Affinché la redazione possa rintracciare i fortunati individuati per ricevere l’omaggio, è necessario indicare in fondo alla mail nome, cognome e un numero di cellulare: sono dati riservati che non verranno pubblicati, ma assolutamente necessari per poter poi essere ricontattati. Ricordiamo che sarà accettata una sola frase d’amore per ogni lettore, perciò è opportuno non inviare più di una mail.

La redazione, tra tutti i messaggi che arriveranno, sceglierà quelli che, a suo giudizio, sono i più dolci, i più simpatici o i più toccanti. Anche se tutti verranno pubblicati sul giornale, saranno proprio questi ultimi a ricevere un regalo speciale che sveleremo nei prossimi giorni. Gli innamorati che meriteranno l’omaggio saranno contattati dalla redazione la vigilia di San Valentino non prima delle 17.