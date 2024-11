San Varano, lascia don Corzani. Lo sostituisce don Davide Brighi

Don Luigi Corzani lascia la parrocchia di San Varano dopo 41 anni di servizio. L’annuncio è stato dato nei giorni scorsi ai consigli parrocchiali di San Varano e dell’Unità pastorale della Cava. Oggi, durante la messa delle 10.30, sarà letto il messaggio del vescovo di Forlì-Bertinoro rivolto alla comunità. Nelle lettera, mons. Livio Corazza ricorda il servizio "premuroso come pastore" di don Luigi e lo ringrazia "per il ministero che ha svolto per voi con intelligenza e bontà, promuovendo un laicato formato e competente, raccogliendone i frutti soprattutto quando l’età lo ha reso più fragile nel suo fisico".

Don Corzani, infatti, ha compiuto 90 anni lo scorso giugno e il 29 ottobre, per motivi di età e di salute, ha rassegnato le dimissioni da parroco, ora accolte dal vescovo, il quale ha annunciato che anche per dare continuità al coordinamento svolto, e per incoraggiare il cammino di Unità Pastorale che abbraccia le sei parrocchie del Vicariato Forlì-Ovest, ha nominato amministratore parrocchiale di San Varano don Davide Brighi, attuale vicario foraneo, che prenderà subito funzione e che manterrà tutti gli altri suoi impegni e incarichi, comprese dunque le parrocchie della Cava, di Villanova, Villagrappa e Castiglione.

"Don Luigi – sottolinea ancora mons. Corazza nel suo messaggio – ha avuto a cuore la sua comunità anche nella cura che ha mostrato con i restauri della chiesa, del campanile, della canonica e la realizzazione, recentemente, delle nuove opere parrocchiali". Il campanile è caratteristico perché è stato costruito in stile veneziano con il leone simbolo di San Marco. "Negli ultimi anni ha favorito il cammino di integrazione pastorale per la catechesi, per i servizi Caritas, per l’Azione Cattolica, nello stile sinodale della Chiesa".

La parrocchia di San Varano aveva festeggiato per i 90 anni di don Corzani. Originario di San Piero in Bagno, è stato ordinato sacerdote il 29 giugno 1959 a Galeata, allora nella diocesi di San Sepolcro. Parroco di Poggio alla Lastra, quindi di Strada San Zeno e dal 1983 a San Varano, durante il suo ministero ha anche accompagnato la vocazione di due giovani, poi divenuti sacerdoti: don Massimo Masini, ordinato nel 1998, e don Antonio Paganelli nel 2010. "La cosa più bella che ho sperimentato in questi anni di ministero – aveva detto don Corzani ringraziando a giugno i parrocchiani – è che nonostante i nostri limiti il Signore ci chiama sempre a qualcosa di bello".

Alessandro Rondoni