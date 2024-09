San Zeno, il fango arriva dai campi: "Tanti disagi, ma il fiume ha retto"

La Val Bidente è stata risparmiata dal disastro dei giorni scorsi, ma Strada San Zeno frazione di Galeata attraversato dal fiume Rabbi, ha suboto una ‘piccola alluvione’ anche se i sopralluoghi e le verifiche effettuate confermano una situazione stabile in miglioramento. Infatti, grazie all’intervento fin da giovedì mattina dei Vigili del Fuoco, dei tecnici e degli operai del Comune, dei volontari della Misericordia di Galeata e Premilcuore, di ditte del posto coordinati dal sindaco Francesca Pondini e da due squadre di Protezione Civile di Ferrara mandate dalla Regione, è stato ripulito il manto stradale ed è stato dato supporto alle tre famiglie più colpite.

"Questa volta non c’è stata l’esondazione del Rabbi, ma la pioggia copiosa ha trascinato sulla parte alta della frazione – precisa il sindaco – la terra dei campi che erano stati lavorati per le semine autunnali. Il fango ha così colpito tre abitazioni San Zeno anche perché le fogne di via Guido Rossa non sono adeguate ad eventi di questa portata". Come ricorda Giulia Pini della Pro loco "San Zeno è stato colpito per la terza volta in 16 mesi dall’alluvione del maggio 2023 quando il Rabbi ha distrutto il percorso del parco fluviale. Nel giugno di quest’anno, poco prima del Tour de France, qualche frana sulla provinciale e strade allagate ma in pochi giorni le strade sono state ripulite e sistemate per essere ripercorribili. Infine nei giorni scorsi forse la più importante delle tre alluvioni: case alluvionate, strade bloccate completamente da fango ed interruzione linea telefonica per un giorno".

"Sono stati effettuati interventi rapidi di soccorso – ribadisce il presidente della Pro loco Gianluca Bonavita – e la Protezione civile ci ha subito rifornito di 4 bancali di sacchi di sabbia. L’area del ponte sul Rabbi e la zona a monte erano state pulite nel mesi scorsi anche se molto rimane da fare". "Sono contento dell’efficienza della rete di protezione civile. Questo intervento rapido e risolutivo in una piccola ma orgogliosa comunità era doveroso. Permettetemi però una battuta – conclude sorridendo Pondini –. In 15 mesi ho affrontato tre alluvioni e sarò ricordata probabilmente come il ‘sindaco dell’acqua’".