Sandra Santolini, quello sconfinato amore per l’arte

Esprimiamo profondo cordoglio per la scomparsa di Sandra Santolini, per tanti anni appassionata organizzatrice di eventi culturali all’interno del movimento cooperativo forlivese e pittrice di indiscutibile talento. La ricordiamo come persona dalla forte sensibilità e dalla raffinata intelligenza, sempre pronta al confronto intellettuale e all’incontro con gli altri, a cui sapeva trasmettere il proprio sconfinato amore per l’arte e la cultura.

