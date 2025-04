Sangiovese e Modigliana, festa a braccetto

Si è svolta domenica scorsa la 54ª edizione della sagra modiglianese ‘Sangiovese in Festa’, interrotta nei due giorni precedenti per volontà dell’amministrazione comunale a causa del lutto nazionale per la morte di Papa Francesco. La condizione meteorologica, nuvolosa ma non piovosa, ha consentito uno svolgimento tranquillo e partecipato per tutta la giornata.

La festa è da sempre organizzata dalla Pro Loco e patrocinata dal Comune, con i contributi della Bcc Ravennate Forlivese e Imolese e di Romagna Acque. Meno numerose del solito le bancarelle di vari generi presenti, ma le 12 cantine che hanno esposto e pubblicizzato i loro vini (nella foto le loro postazioni) sono rimaste soddisfatte.

A mezzogiorno il ricco menù del pranzo cucinato e servito al mercato coperto dai volontari della Pro loco, con possibilità di asporto, ha richiamato centinaia di commensali, e dalle 15 è intervenuto il gruppo musicale Trio italiano (in verità quartetto), molto applaudito per le canzoni anni ’80 e seguenti. La ristorazione era prevista anche nell’osteria di piazza Don Minzoni, per gustare piadine farcite in vari modi, polenta e patate. Aperti sia il museo civico risorgimentale in via Garibaldi, collocato nella ‘Casa della Memoria’ che fu l’abitazione del patriota don Giovanni Verità, e la pinacoteca comunale in palazzo Pretorio, intitolata al macchiaiolo locale Silvestro Lega che sarà celebrato il prossimo anno per i 200 anni dalla nascita.

Tre le mostre che erano aperte al pubblico. Le due in piazza Pretorio, ovvero ‘En Suà’ sull’autoritratto nell’ex chiesa San Rocco e ‘Arte a Palazzo’ curata da Ics Fectori Art in palazzo Borghi, proseguiranno con altre aperture; mentre ‘Ombre’, fotografica collettiva promossa dal circolo ‘La Roccaccia’, ha esposto un solo giorno.

In occasione della sagra la nuova associazione Cl-Hub, composta da giovani che hanno voglia di spendersi per il loro paese e farsi conoscere, aveva proposto una serata di cibo e musica, che però è stata rinviata in accordo con l’amministrazione comunale a questo venerdì 2 maggio, sempre in piazza don Minzoni. Alle ore 18.30 di venerdì appuntamento allora con gli aperitivi, per proseguire con cena a base di hamburger (anche vegani), piadine farcite, fritti vari e, dopo le 22, bomboloni. Il tutto sarà accompagnato da tanta musica.