Sangiovese, festa solo domenica per rispetto del lutto nazionale

L’attesa sagra modiglianese Sangiovese in Festa si svolgerà solo domenica. In segno di "rispetto ai giorni di lutto nazionale per la morte di Papa Francesco, – spiega il sindaco Jader Dardi – abbiamo condiviso come Amministrazione comunale, Pro loco e CL-Hub, la scelta di rinviare le manifestazioni di venerdì e sabato che saranno riprogrammate in altra data. Resta confermata la cerimonia di oggi per la celebrazione della Liberazione". Roberto Amaretti, presidente della Pro loco, che organizza la sagra, ha confermato: "A seguito della proclamazione da parte del Consiglio dei Ministri di cinque giorni di lutto nazionale per la morte di Papa Francesco, su raccomandazione dell’Amministrazione Comunale, abbiamo deciso di annullare gli appuntamenti di oggi e domani concentrando la festa del Sangiovese nella sola giornata di domenica, il cui programma rimane invariato. Certi della comprensione e grati del sostegno che vorrete darci venendo domenica al Sangiovese in Festa, vi aspettiamo". Quindi il ricco programma della tradizionale sagra modiglianese Sangiovese in Festa, giunta alla 54ª edizione per omaggiare il prestigioso vino di queste colline con tre giorni di gastronomia, spettacoli e mostre, si concentrerà invece nella sola domenica.

Il programma è tutto all’interno del borgo ed è a cura della Pro loco, la festa è patrocinata da Comune con i contributi della BCC Ravennate Forlivese e Imolese e Romagna Acque. Domenica dalle ore 9 apertura della festa con osteria e bancarelle di produttori locali e hobbisti, dalle 10,30 gara dei vini categoria amatoriale, alle 12 pranzo al mercato coperto con possibilità di asporto e dalle 15 intrattenimento musicale col Trio italiano. In occasione della festa sarà possibile visitare il museo civico risorgimentale in via Garibaldi, collocato nella ‘Casa della Memoria’ che fu l’abitazione del patriota don Giovanni Verità (1807-1885) e la pinacoteca comunale in piazza Pretorio intitolata a Silvestro Lega (1826-1895), famoso macchiaiolo, dove si conservano alcune sue importanti opere e per il quale sono previste il prossimo anno le celebrazioni per i 200 anni dalla nascita. Saranno aperte anche tre mostre nell’ex chiesa San Rocco, palazzo Borghi, ex chiesa della Misericordia.

Giancarlo Aulizio