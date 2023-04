‘Sangiovese in Festa’, la novità: animazione nel cuore del borgo

La 52ª edizione del ‘Sangiovese in Festa’ si svolgerà oggi e domani a Modigliana con la tradizionale organizzazione della Pro loco, il patrocinio del Comune e due sponsor: Bcc ravennate forlivese e imolese, Romagna Acque. Oggi dalle 19 inizio del ‘Ceningir’, percorso notturno attraverso i siti più suggestivi nella parte storica del paese, con la possibilità di un ricco menù a soli 20 euro: in via Nazario Sauro inizio con crostini e verdure; poi in via Corridori risotto al sangiovese, quindi via Ronconi per la lasagna al forno, in piazza Pretorio alette di pollo e patate fritte e conclusione con ciambella in piazza don Minzoni. Intrattenimento musicale in piazza Pretorio con ‘Mirko e Priscilla acoustic duo’ e in piazza don Minzoni con ‘Gli angeli azzurri’.

Domani si inizia alle 9 con l’apertura della festa grazie all’attività dell’osteria e ai banchi di produttori locali di vini e hobbisti; alle 10,30 l’attesa gara di vini amatoriali e dalle 11 alle 12 apertura della distribuzione della cucina da asporto, a seguire pranzo al mercato coperto e il pomeriggio, dalle 15, serata musicale con ‘Il trio agricolo’. Presterà servizio anche la scuola alberghiera di Riolo Terme. Come al solito i numerosi volontari della Pro loco in servizio assicureranno la riuscita della pluridecennale festa paesana. Per l’occasione i nuovi bagni pubblici con tre servizi igienici, di cui uno riservato alle persone con disabilità motoria, realizzati in piazza don Minzoni, saranno disponibili al pubblico già questo weekend in occasione della sagra.

E sempre domani va in scena l’evento collaterale ‘Sangio Club in borgo’, in via Nazario Sauro, subito dopo la Tribuna, il principale ingresso alla parte più antica del paese. "L’idea è partita dalla voglia di realizzare qualcosa nella ‘Modigliana vecchia’ perché il borgo è una delle parti più caratteristiche e suggestive del paese ma viene spesso dimenticato, resta sempre il contorno delle iniziative e quasi mai il cuore", spiegano gli organizzatori. ‘Sangio Club’ prevede il dj set di Ebro Carlucci e Nik dj. Mentre live si esibiranno Valentino Negri al sax, Valeria Magnani al violino e la vocalist Simona Rae. Gli organizzatori sono Riccardo Fabbri, che possiede un’azienda agricola e proprio in via Nazario Sauro ha aperto un negozio di frutta e verdura, e Matteo Malavolti che a febbraio ha rilevato la storica pasticceria e panetteria ‘La Colombina’. Ai due si è unito Manuele Malavolti, fratello di Matteo, che nella sua azienda agricola coltiva dell’ottimo scalogno. Giovani, quindi, che sposano appieno il desiderio della Pro loco di avere negozi e attività aperte durante le feste e le sagre.

"Per questo abbiamo deciso di dare il nostro contributo e renderlo parte attiva di ‘Sangiovese in Festa’. Abbiamo iniziato chiedendo ai nostri clienti e fornitori di aiutarci in questo progetto-desiderio. Hanno tutti risposto con un sorprendente entusiasmo e con 13 sponsorizzazioni che ci hanno stimolato ancora di più. Ormai manca poco – concludono – e siamo pronti per regalare a ‘Modigliana vecchia’ uno spettacolo insolito, da vivere assieme agli artisti che lo animeranno. Musica e spettacolo che si fondono con vino e cibo".

Giancarlo Aulizio