Sangiovese nuovo, tutto pronto per la gara venerdì da ’Luis’

C’è tempo fino a domani, lunedì, per potersi iscrivere alla 40ª edizione della Gara del Sangiovese nuovo. Una tradizione che si conferma nel tempo, promossa dall’associazione sportiva dilettantistica Collinello e che vedrà la fase finale, con gli assaggi e i giudizi, svolgersi venerdì alle ore 20 nella storica sala del ristorante Luis nella frazione bertinorese.

Sono cambiati i tempi dalla prima edizione di quattro decadi fa e, di conseguenza, anche il regolamento è stato adeguato alle differenti condizioni attuali. "Una volta c’erano meno cantine e tanti agricoltori che facevano il proprio vino in casa – raccontano gli organizzatori – adesso invece è sempre meno diffuso fare il vino se non si è una cantina. Per questo motivo abbiamo deciso di avere due categorie, una dedicata al vino prodotto in casa e l’altra a quello della cantina.

La serata conviviale di venerdì sarà all’insegna del baccalà, oltre che del sangiovese nuovo, con un menù a tema. E’ possibile anche ordinare alla carta nel caso non si gradisca il baccalà. Anche per partecipare alla serata conclusiva, senza per forza avere un vino in gara, ci si deve prenotare entro domani.

Fino a due anni fa la serata del premio al ristorante era aperta ai soli uomini, non erano ammesse donne. Lo scorso anno è arrivata così la prima rivoluzione con l’apertura a tutti. Lo scorso anno vinse, ancora con una unica categoria, il Sangiovese dell’azienda vinicola Celli".

Per indicare la propria partecipazione o la prenotazione alla serata: 0543.445120 o 328.2149256.