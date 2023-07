Sangiuliano: "Mai negati aiuti per gli archivi"

"Il ministro Gennaro Sangiuliano non ha mai negato le risorse per il recupero e il restauro del patrimonio archivistico e bibliotecario". La risposta alla polemica sollevata dal deputato dei Verdi Angelo Bonelli arriva direttamente dallo staff del ministro dei Beni Culturali. "Con decreto n. 61 del 1° giugno – si ricorda – è stato previsto di aumentare di un euro il costo dei biglietti di tutti i musei statali fino al 15 settembre per tutelare il patrimonio culturale delle aree colpite. Inoltre, il 10 luglio il ministro si è recato nei territori alluvionati per un’attenta valutazione dei danni. Il 24 luglio, infine, ha incontrato il commissario Figliuolo e si è stabilito che gli interventi di recupero dei beni culturali coinvolgeranno le strutture del ministero, già in prima linea sin dall’inizio dell’emergenza insieme ai carabinieri della Tutela e Patrimonio Culturale".

Infine, i Verdi precisano che – diversamente da quanto riportato dal Carlino – il Governo non stanzierà 10 milioni ma "somme a tal fine occorrenti". "Quei 10 milioni erano la nostra richiesta, poi riformulata. Ad ogni modo, il nostro emendamento sugli archivi ha colmato un vuoto".