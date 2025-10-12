Sangue e follia improvvisa tra studenti di 17 anni: ritrovata l’arma dentro un tombino

Forlì, 12 ottobre 2025 – Basta una spinta, forse fortuita, a scatenare la violenza nel luogo forse più improbabile: davanti a scuola, mentre decine di coetanei attendono di entrare. Qualche minuto dopo le 8 di ieri, via Romanello, in pieno centro: gli studenti dell’istituto professionale ‘Roberto Ruffilli’ sostano e chiacchierano lungo la strada e in particolare in un vicolo che è una sorta di piccolo spiazzo, con aiuole e una panchina. È lì che all’improvviso sgorga il sangue. I ragazzi coinvolti hanno circa 17 anni. Uno di questi estrae un piccolo coltello, sguaina la lama che fino a quel momento era richiusa sul manico: colpisce un coetaneo e una ragazza, che si ritrova in mezzo cercando di difendere il fidanzatino. A sua volta, l’aggressore viene colpito.

Sinistra: le ricerche del coltello. Destra: la polizia davanti al ‘Ruffilli’. Riquadro: i rilievi della Scientifica sulle chiazze di sangue (fotoservizio Salieri)

I feriti sono lievi, ma la paura è enorme. Momenti di terrore, che si spande come un’onda nella zona. Uno dei ragazzi è stato accoltellato a una gamba. Secondo alcuni testimoni, lo squarcio sulla pelle la attraversa fin quasi all’inguine (non lontano dall’arteria femorale). Certamente c’è una reazione da parte del primo colpito. Tutti i protagonisti hanno “ferite d’arma da taglio”, dice un investigatore. Il sangue arrossa i vestiti, cade a terra, forma pozzanghere sul porfido, gli amici tirano fuori fazzoletti e quant’altro possa servire a fermare l’emorragia: restano poi a terra completamente imbevuti di colore rosso.

Per primi, sulla scena dell’accoltellamento, arrivano i sanitari del 118. Diverse ambulanze accorrono in quella strada a senso unico del centro, che porta alle piazze Dante Alighieri e Guido da Montefeltro, dunque ai musei San Domenico. Il ragazzo ferito alla gamba va all’ospedale Bufalini di Cesena, gli altri al Pierantoni-Morgagni. Già nel corso della mattinata, le informazioni sanitarie sono positive: nessuno è in pericolo di vita, tutti vengono poco a poco dimessi.

Mentre loro si sottopongono a cure mediche, in via Romanello è tempo di indagini: dal vicino corso Garibaldi arriva la Squadra Mobile della Polizia di Stato, con gli uomini della Scientifica, che rilevano pozze di sangue, goccioline. Alcuni studenti vengono portati in Questura come testimoni. Calca, rumore, paura, momenti concitati si sgranano nelle parole dei giovanissimi. A volte in maniera contraddittoria, formando un puzzle da decifrare una voce dopo l’altra. Secondo chi conosce bene l’ambiente del ‘Ruffilli’, però, ci sarebbero già stati momenti di tensione tra l’accoltellatore e, in particolare, uno dei feriti. Sarebbe stato un contatto tra i due, fuori dalla scuola e probabilmente in maniera fortuita, a far detonare in maniera clamorosa l’ostilità, ieri mattina. Quando si diffonde la notizia dell’accoltellamento, anche la preside Lorella Zauli esce in strada. Contattata dal Carlino, ha scelto di non commentare l’episodio.

Nelle due ore successive si cerca l’arma. Alle ricerche partecipano anche gli uomini della Guardia di Finanza: l’epicentro della violenza è proprio alle spalle dell’antico edificio che li ospita. Potrebbe essere stato lanciato oltre il muro oppure nelle loro pertinenze (una piccola striscia d’erba recintata da una rete). Alla fine, il coltello viene trovato in un tombino poco più in là, vicino ai giardini del museo: viene messo in un sacchetto e portato via dai detective della Scientifica. Sulla viuzza, grazie alla presenza della Finanza, si affacciano diverse telecamere: i momenti in cui s’è accesa la violenza verranno visti e rivisti come al Var in una partita di calcio.

Forse già oggi verranno sentiti i protagonisti. “La dinamica non è riconducibile a opposte baby gang”, dicono in Questura. La polizia vuole vederci chiaro. Al momento, nessuno risulta indagato. Nessuna telecamera, però, potrà scavare fino a scoprire cosa si agitasse dentro i cuori, quando quelle vite si sono sporcate di sangue.