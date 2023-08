Sanità da Morgagni alla Montalcini

Le biografie di Giambattista Morgagni e di Rita Levi Montalcini al centro di un incontro in programma domani alle 17,30 al Giardino ’La Cocla’ (via Andrelini 59). Laura Pezzi parlerà del medico forlivese, Catia Briccolani della studiosa Premio Nobel. L’ospite del pomeriggio promosso dal centro culturale L’Ortica è Nevio Agostini, direttore dell’ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità-Romagna, che parlerà del naturalista forlivese Pietro Zangheri.