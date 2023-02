Sanità, domani se ne parlerà con la Lega

‘Lo stato di salute dell’Ausl Romagna’ è il tema scelto dalla Lega per domani alle 20,30 nella sala Bernabei, in piazza Matteotti 5 a Modigliana. Interverranno Massimiliano Pompignoli, consigliere regionale della Lega, e Chiara Bonfante consigliere comunale e segretaria della Lega locale. Ovviamente sarà trattata anche la questione del cosiddetto ‘riordino dell’Ausl Romagna delle auto medicalizzate’ che tante polemiche ha sollevato soprattutto tra le istituzioni dei comuni del circondario forlivese per la soppressione della Mike 42 che stazionava a Meldola e anche per lo spostamento dell’auto medicalizzata da Faenza a Castel Bolognese di giorno e a Cotignola di notte che era di pertinenza anche dei due comuni forlivesi della valle del Tramazzo, Tredozio e Modigliana. Intanto la raccolta firme per il ripristino al loro posto delle due Mike, promossa da Fratelli d’Italia nei due comuni ha raccolto 601 adesioni, a Modigliana 366 e a Tredozio 235, consegnate a Luca Bartolini lo scorso sabato.