"Sanità e montagna, temi cardine". Pestelli (FdI): "Basta ideologie"

"La priorità è la sanità". Daniele Valbonesi, consigliere regionale del Pd, analizza così le linee programmatiche presentate dal presidente della Regione, Michele de Pascale.

Sulla stessa linea la collega di partito, Valentina Ancarani. "La salute deve essere al centro di ogni politica pubblica. È fondamentale rafforzare il sistema sanitario nazionale, garantendo universalità, equità e un deciso investimento nella prevenzione, nel personale e nella medicina territoriale. Solo così possiamo assicurare a tutti i cittadini le stesse opportunità di cura e benessere".

Così Ancarani: "Al centro del programma si colloca la salvaguardia del nostro Sistema Sanitario Nazionale, con l’obiettivo di garantire universalità e appropriatezza, principi fondanti su cui ripartire per costruire un sistema sempre più vicino ai cittadini. Bene l’attenzione speciale dedicata alla prevenzione, alla medicina territoriale, all’autosufficienza e al benessere psicologico, elementi cruciali per un approccio integrato alla salute".

Valbonesi ha poi evidenziato, anche nel corso del suo intervento in aula, il tema delle politiche "per la montagna e le aree interne. Una tematica che dovrà essere affrontata con serietà, determinazione e con la sensibilità di chi conosce direttamente le sfide di questi territori. Lavorare per sviluppare politiche attive per la montagna significa lavorare per garantire a tutti le stesse condizioni di partenza, indipendentemente dal luogo in cui si vive".

Chiude Ancarani: "È un programma che mette realmente al centro il benessere delle persone. Lo fa anche attraverso un altro tema centrale che è la messa in sicurezza del territorio e il contrasto al dissesto idrogeologico. Dopo le alluvioni che hanno lasciato segni profondissimi sulla nostra terra, abbiamo bisogno di ripartire con un piano straordinario di opere e interventi di prevenzione e protezione".

Per il consigliere regionale di FdI, Luca Pestelli, "è necessario abbandonare l’impostazione che ha causato tantissimi danni alla nostra regione, ossia quella visione di matrice ideologica in base a cui la natura si governa da sé: la nostra terra, per salvarsi, ha bisogno di un approccio pragmatico. La nostra è una delle regioni con i valori più elevati di popolazione a rischio frane e alluvioni. La pianura non può salvarsi, se la collina e la montagna non sono adeguatamente presidiate e vissute".