Sanità e politica "Pd, basta bugie La Mike serve"

Continua la polemica tra Pd, Ausl e Fratelli d’Italia sull’automedica. "Lo sciacallaggio politico lo fa il Pd, tagliando i servizi e difendendo l’indifendibile. Ma siamo abituati a vedere i dirigenti locali e gli amministratori di sinistra seguire senza battere ciglio le indicazioni che arrivano da Bologna, anche quando queste vanno contro gli interessi dei cittadini. Dispiace però vedere medici che, unitamente alla sinistra, gettano benzina sul fuoco: le fake news sono quelle che cerca di rifilare l’Ausl , che promette di intervenire da Forlì a Premilcuore in 18 minuti, non i timori dei residenti delle vallate forlivesi, dove è ormai evidente che i servizi sanitari di emergenza non hanno più la stessa efficienza di prima". A dirlo è Alice Buonguerrieri, deputato di Fratelli d’Italia, che replica alle "pretestuose accuse" dell’Ausl Romagna, del responsabile del 118 e del segretario del Pd forlivese Daniele Valbonesi, sindaco di Santa Sofia.

E proprio a S.Sofia è successo l’evento che ha messo nuovamente sotto i riflettori il servizio di soccorso: l’infortunio sul lavoro di domenica scorsa a seguito del quale Luca Bartolini, responsabile del comprensorio forlivese di FdI, aveva evidenziato le difficoltà dell’intervento. L’elimedica partita da Ravenna che non è potuta atterrare a causa del maltempo, la chiamata all’automedica di San Piero, che poi non è servita, rallentata dalla neve. "È inconcepibile vedere politici di sinistra e dirigenti dell’Ausl difendere scelte scellerate".