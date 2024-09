"Sanità, il modello Veneto funziona"

MODIGLIANA (Forlì)

Ieri sera, alla Festa della Lega di Modigliana (Forlì-Cesena), si è tenuto un dibattito con la candidata civica, sostenuta dal centrodestra, alla presidenza della Regione Emilia Romagna, Elena Ugolini (foto). Nel paese colpito da 7mila frane per l’alluvione in Romagna non si poteva non parlare della sicurezza del territorio. "E’ vergognoso che la Regione dopo 14 mesi – ha attaccato – non abbia ancora fornito al Governo la mappa aggiornata del dissesto idrogeologico dopo i fatti di maggio 2023. Hanno ridato indietro i soldi invece di fare le vasche di laminazione. Quello che faremo noi sarà un piano di governo delle acque, tutto quello che il caravanserraglio dell’altra parte non può fare perché hanno con loro coloro che hanno sempre bloccato queste opere". Applausi anche sul tema della sanità, con focus sul modello Veneto "che è stato capace di guadagnare 140 milioni di euro mentre noi ne perdevamo 280". Un modello, quello in mente ad Ugolini, che permette ai medici di medicina generale "associati in studi di poter prescrivere esami urgenti". Intanto cresce l’attesa per il primo faccia a faccia col candidato Michele de Pascale (centrosinistra): sarà il 22, alla festa di Open a Parma.

Matteo Bondi