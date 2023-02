Sanità, l’Ausl si occupi dei codici bianchi e verdi

Le questioni di cui si parla da settimane sono in effetti due, differenti fra loro. La prima riguarda la soppressione della ’Mike’, l’auto medicalizzata che fino a dicembre aveva base a Meldola. In questo caso i timori sono rivolti ai tempi di intervento sul posto dei mezzi di soccorso. L’altro problema, cui il lettore fa riferimento, è relativo alle condizioni dei Pronto soccorso. Non da oggi, ma da molto tempo, sappiamo che è un servizio molto complesso, in cui chi lavora deve operare sotto stress e con fatica. Ad aggravare tutto ciò, c’è il fatto che – secondo i numeri della stessa Ausl Romagna – al Pronto soccorso di Forlì manca quasi un terzo del personale: e scusate se è poco. Nonostante i concorsi fatti, di medici non ne sono stati trovati. Come ha detto spesso il dottor Andrea Fabbri, direttore della Medicina d’urgenza, a rendere più complicato il tutto e più lunghe le attese è l’alto numero di interventi non gravi, cui vengono dati i codici bianchi e verdi. Ma tutte queste patologie purtroppo non hanno soluzioni altrove. Anni fa, gli stessi dirigenti dell’Ausl, davanti alla stampa dichiararono che la Casa della Salute avrebbe contribuito a dare risposte a una parte di questi casi. Vedremo, ma passeranno anni. E se così non fosse, i dirigenti Ausl non possono trincerarsi dietro alla mancanza di fondi, se tali problemi (pesanti per la popolazione) non sono neppure affrontati.