Sanità, quali prospettive: dibattito con Fratelli d’Italia

Fratelli d’Italia organizza l’evento ‘Sanità, quali prospettive per Forlì e il territorio?’ alle 18.30 in Municipio, sala Randi. L’evento sarà moderato da Vincenzo Bongiorno, coordinatore comunale Fdi, che farà una panoramica sulle iniziative del partito per migliorare l’offerta sanitaria per i cittadini di Forlì. Prima ci saranno i saluti del sindaco Gian Luca Zattini e di Emanuela Bassi, capogruppo Fdi in Consiglio Comunale. Interverranno Alberto Zaccaroni, Germano Pestelli, Alberto Lattuneddu, Silvia Lombardi, Luca Pestelli, e Luca Bartolini. Le conclusioni saranno affidate all’onorevole Alice Buonguerrieri, presidente di Fratelli d’Italia Forlì-Cesena. "Questo evento – afferma Buonguerrieri – sarà un’opportunità unica per la cittadinanza di informarsi, condividere le proprie preoccupazioni in merito ai tagli che la Regione sta apportando al sistema sanitario locale e contribuire al miglioramento della sanità del territorio".