"Sanità, Romagna forte sui servizi"

"Da un lato ci sono problematiche di carattere socio-democratico, ma anche la mancanza di medici perché il SSN ha formato non in funzione delle sue necessità ma dei soldi messi a disposizione, frutto di scelte governative e delle associazioni dei medici – cui io appartengo – perché meno si è e più forte è la contrattazione sindacale. Ed è in atto da 15 anni il ridimensionamento del SSN e nei prossimi anni sarà la battaglia in sua difesa che non dovremo smettere". Così ha parlato il direttore generale dell’Ausl Romagna Tiziano Carradori al consiglio comunale di Modigliana, convocato dal sindaco Jader Dardi per un confronto sugli interventi previsti e sulle attività svolte presso l’Ospedale di comunità (Osco), sorto nel 1996 e il più imitato in Italia, e la Casa della comunità (CdC), già Casa della salute e dal 2007 prima nel Paese.

Dardi ha ricordato le difficoltà superate per mantenerli perché i quattro medici di medicina generale presenti (cinque fino al 2016, quando il più anziano del team andò in pensione) sono andati in pensione dal 2020 in poi, ma i tre professionisti che li hanno sostituiti, più una giovane dottoressa a contratto, consentono di proseguire l’attività dell’Osco.

Giuseppe Travaglini, assessore comunale alla sanità e al sociale, ha ricordato l’attività svolta, anche per i provenienti da fuori, dal Centro vaccinale Covid-19 con 14mila vaccinati in un paese di 4.200 abitanti; il Comune ha favorito la riapertura del Poliambulatorio privato Il Glicine facendolo convenzionare con l’Ausl.

Infine è stato attivato il progetto pilota dell’infermiere di comunità che ha recuperato 80 pazienti abbandonati a loro stessi.

Il responsabile del distretto Francesco Sintoni ha illustrato i servizi esistenti e quelli a venire, ribadendo che qui l’Osco e la Casa di comunità lo erano prima che il legislatore li facesse propri.

L’ambulatorio delle dipendenze patologiche da giochi sarà avviato, così come sarà riattivata la radiologia, sono aumentate le ore di dermatologia e attivato l’ambulatorio di reumatologia. Il sindaco ha poi concesso la parola ai presenti.

E’ intervenuta quindi la capogruppo di minoranza Maria Cristina Rossi che, insieme agli ex sindaci Alba Maria Continelli e Valerio Roccalbegni e al cittadino attivo Adriano Cheli, ha ricordato le criticità: mancato intervento nella camera mortuaria, mancanza dell’endocrinologo, ridotta presenza del ginecologo una volta al mese e senza ecografo. Carenze che ricadono anche sui ricoverati nell’Osco.

La chiosa al battagliero Carradori, 66 anni e prossimo alla pensione, che ha così risposto alla richiesta di Roccalbegni di un suo chiaro impegno per mantenere l’Osco. "La garanzia che le cose rimangano io la do finché sarò alla guida dell’Ausl. E voi avrete l’ecografo per il ginecologo perché è giusto. La Romagna – ha concluso il direttore generale – è potente nei servizi e nel complesso più dell’Emilia. Dobbiamo difendere quello che abbiamo".

Per Dardi "il sistema sanitario pubblico deve essere difeso non solo con affermazioni, ma mettendo a disposizione da parte del Governo le risorse necessarie a garantire servizi e attrezzature". Alla fine ha donato ai due ospiti ceramiche con lo stemma di Modigliana.

Giancarlo Aulizio