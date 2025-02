Sanremo, il vincitore dei giovani è passato dal ’Voci Nuove’

Si respira un po’ di aria castrocarese a Sanremo. Sono lontani gli anni del prestigioso gemellaggio che consentiva al vincitore del Padiglione delle Feste di salire sul palco dell’Ariston, ma la città termale è tornata comunque ad affacciarsi sulla riviera ligure. Nella categoria giovani si è infatti imposto il 23enne napoletano Settembre, che ha messo in bacheca anche il premio della critica e della sala stampa Lucio Dalla: nel 2024 l’interprete di ‘Vertebre’ si era esibito sul palco di piazza d’Armi a Terra del Sole al pari di Maria Tomba, anche lei tra i magnifici 4 delle nuove proposte. Ma l’eco castrocarese si è avvertita già dalla prima serata, con Jovanotti scatenato superospite: l’artista toscano si è presentato tirato a lucido dopo le settimane di ‘allenamento’ al Padiglione, definito "la sala prove più bella del mondo", sede della preparazione del PalaJova tour 2025, al via il 4 marzo da Pesaro. Tra gli ospiti nella serata dedicata alle cover Clementino, che ha duettato con Rocco Hunt sulle note di ‘Yes, I Know My Way’ di Pino Daniele: il rapper, coach di ‘The Voice’, ha condotto la finalissima di Voci Nuove 2023. La stessa edizione vinta da un altro rapper, il cervese Djomi, che dopo il trionfo terrasolano è stato tra i vincitori di Area Sanremo lo scorso anno.

E che dire della cantautrice pugliese Serena Brancale, punto di riferimento artistico delle ultime edizioni del Voci Nuovi e già presidente della commissione giudicante, in gara tra i big, così come Tormento, presente sulla scena castrocarese nel 2024. Senza dimenticare l’influencer Daniele Cabras, volto abituale del concorso romagnolo, impegnato lo scorso anno nella conduzione del PrimaFestival di Sanremo e attualmente nel format social Casa Kabras. Infine una citazione per chi a Castrocaro è nato e cresciuto: il giovanissimo Grè, nome d’arte di Gregorio Oliva, protagonista nel Villaggio del Festival.

f.m.