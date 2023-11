’Santa Balera’, la ’generazione Z’ del liscio

Parte stasera da Forlì ’Santa Balera’, la manifestazione musicale tesa a riqualificare i locali storici del liscio con i musicisti della ’generazione Z’. Nell’ambito della maratona ’Vai Liscio’, inizia quindi il programma di concerti in dieci tappe che fino al 21 dicembre promuoverà la musica da ballo dell’Emilia-Romagna per sostenerne anche la candidatura alla lista del patrimonio dell’umanità Unesco. La rassegna, a cura del Mei (meeting delle etichette indipendenti), ha l’obiettivo di sconfinare oltre i luoghi della tradizione, tra teatri, musei e cinema, per incontrare ospiti prestigiosi di diverse provenienze in un percorso di condivisione di saperi e di rigenerazione musicale.

"Questi incontri tra generazioni - spiega Giordano Sangiorgi, fondatore del Mei e ideatore della rassegna - intendono riscoprire le balere storiche e rilanciare un’identità culturale importante del nostro territorio". In ’Santa Balera’ è infatti forte l’intenzione di sostenere le balere e le scuole di ballo, come elementi centrali di una comunità che condivide momenti unitari attraverso la tradizione popolare della musica. In quest’ottica il Mei consegnerà in ogni tappa una targa di ’Balera storica’ a ognuna delle dieci location coinvolte, con il primo appuntamento oggi alle 21 al Circolo Arci del Ronco, ospiti ’I Limoni e Quinzan’ e i ballerini del ’New Dance Club’. La manifestazione è a cura di Ater Fondazione, con il supporto dell’assessorato alla cultura dell’Emilia-Romagna e di numerosi partner e sponsor.

"Intendiamo promuovere - afferma Luca Medri, direttore di Cosascuola Music Academy Forlì - l’educazione musicale attraverso l’esempio di maestri del liscio e del folklore romagnolo, con CosaFolk, che è una delle giovani realtà del territorio, che parteciperà all’evento". Il programma di ’Santa Balera’ mette insieme alcuni degli artisti, band e cantautori che più di altri hanno saputo portare il liscio nel nuovo millennio.

Tra questi la cantante Roberta Cappelletti e il musicista e compositore Giordano Giannarelli che spiegano di "essere felici di lavorare insieme ai giovani e di essere coinvolti in progetti legati al liscio, come testimoni impegnati da anni sul campo. E’ importante crescere giovani appassionati per portare avanti e conservare questa tradizione culturale e musicale che non va dispersa e dimenticata". Saranno presenti alla maratona ’Santa Balera’ anche i più recenti vincitori del contest ’Il Liscio nella Rete’, dedicato alla scoperta dei nuovi talenti della ’generazione Z’ della musica popolare regionale.