Santa Balera: nuovi brani e tournée al via

Riparte sabato il tour dei ‘Santa Balera’, l’orchestra di giovani musicisti che porta il liscio romagnolo anche sui palcoscenici di tutta Italia. A Forlì la band ha in programma due appuntamenti: il primo, appunto, il 3 maggio con un concerto in piazza Morgagni, in occasione della festa di San Pellegrino e il secondo a inizio settembre, tra il 6 e il 7 settembre, a ‘Cara Forlì‘, la grande kermesse del liscio giunta alla quinta edizione.

In calendario diverse tappe che toccheranno città e luoghi importanti, anche al di fuori dei confini regionali. Il 9 maggio a Castel Raniero (Ravenna) l’orchestra della generazione Z aprirà il festival ‘La musica nelle aie’, mentre l’11 maggio al ‘Bravo Cafè’ di Bologna animerà il party musicale finale di ‘Eufonica’ a Bologna Fiere. Il giorno successivo le voci dei Santa Balera saranno sempre nella città felsinea, nella basilica di San Petronio, per eseguire per la prima volta l’inno per la pace ‘Terra amata, terra mia’, scritto da Luca Medri, direttore di ‘Cosascuola Music Academy’.

"Un lavoro importante quello della realizzazione di nuovi brani di liscio – spiega Medri –, capaci di rinnovare il repertorio con suoni e testi innovativi. Per la prossima stagione stiamo lavorando a ‘Vai Liscio!’, una coproduzione teatrale con l’attore forlivese Andrea Vasumi e i Santa Balera, in cui racconteremo tra storie, aneddoti e musica i 100 anni del liscio e del folklore romagnolo".

Tra i musicisti del gruppo si esibiranno Kevin Cimatti alla batteria, Andrea Medri e Christian di Giacomo al basso e alla chitarra, Matilde Montanari, Emanuele Tedaldi, Veronica Castellucci alla voci, Loris Casadei e Riccardo Monti ai fiati, Tommaso Terenzi e Samuele Lucchi alla fisarmonica, sempre con la direzione musicale di Luca Medri e la produzione di Giordano Sangiorgi.

I giovani ambasciatori del liscio saranno inoltre il 15 maggio al teatro Magnani di Fidenza (Parma), il 22 giugno alla ‘Liscio street parade’ di Rimini e il 26 luglio nel prestigioso parco naturale della reggia di Venaria Reale a Torino. "Il 10 agosto – aggiunge Giordano Sangiorgi – all’ ‘Emilia–Romagna festival’ a Budrio per la notte di San Lorenzo e il 19 settembre alla storica ‘Fira di sett dulur’ di Russi’.

Nel frattempo i Santa Balera stanno lavorando al nuovo singolo, con la produzione di Daniele Bengi Benati dei ‘Ridillo’, gruppo funk e soul nato nel 1991 tra le province di Reggio Emilia e Mantova. "Il 10 maggio – ricorda Sangiorgi – uscirà il volume ‘La cantina del nuovo liscio’ che raccoglie dodici interessanti interviste". Il libro è curato dallo stesso Sangiorgi, figura di spicco nel panorama della musica indipendente italiana e patron del Mei (meeting delle etichette indipendenti) di Faenza.

Nel febbraio scorso, invece, è partito il primo corso sul folklore emiliano-romagnolo, tenuto dalla "regina del liscio Roberta Cappelletti – conclude Sangiorgi – che ha selezionato una squadra di cantanti interessanti per il futuro del nuovo liscio". Sono Mirko Salluce di Faenza, la forlivese Giulia Rossi e la piemontese Flaminia Boscolo che parteciperanno in giugno a Rimini alla ‘Liscio Street Parade’, dove si esibiranno accompagnati dall’orchestra di Roberta Cappelletti.