"Santa Balera: orgoglio romagnolo"

È altissimo l’entusiasmo dopo l’esibizione dell’orchestra made in Romagna dei ‘Santa balera’ che ieri sera ha spopolato sul palco dell’Ariston sulle note di ‘Romagna mia’: "I giovanissimi musicisti e ballerini, che abbiamo sostenuto come Regione, hanno portato nel teatro di Sanremo e nelle case di tantissimi italiani un inno di condivisione diventato popolare nel mondo – hanno commentato il presidente della Regione Stefano Bonaccini e l’assessore regionale alla cultura Mauro Felicori –. Quella di ieri è stata anche l’occasione per mantenere accesi i riflettori sulla Romagna, una terra colpita dalla drammatica alluvione del maggio scorso e i suoi cittadini, che da subito si sono rimboccati le maniche e ancora stanno lavorando per superare tante difficoltà. Ringraziamo Amadeus e gli organizzatori del Festival per questa opportunità, ma anche per volere dare una vetrina nazionale e prestigiosa al liscio, musica popolare che rappresenta un nostro tesoro culturale tradizionale".

I giovanissimi interpreti che hanno celebrato i 70 anni del brano ‘Romagna mia’ di Secondo Casadei sono 15 musicisti e i 10 ballerini riuniti grazie all’iniziativa nata dalla collaborazione tra Regione e Mei (Meeting delle Etichette Indipendenti), allo scopo di promuovere il folk locale anche in vista di una sua candidatura a patrimonio immateriale dell’Unesco, già in cantiere da diverso tempo e sostenuta anche dal Comune di Forlì che da tre edizioni promuovere il festival a tema ‘Cara Forlì’.

La presenza al Festival di Sanremo ha voluto essere anche un omaggio al maestro Secondo Casadei e ai Giganti del liscio, come Raoul Casadei e Carlo Brighi in arte Zaclén, oltre che, simbolicamente, ai tanti volontari che si sono impegnati per dare una mano dopo l’alluvione, eleggendo a inno condiviso proprio ‘Romagna mia’ .

Una curiosità: il più giovane in assoluto a salire sul palco dell’Ariston durante questo festival è stato proprio uno dei componenti dei Santa Balera: il bassista 12enne di Forlì Andrea Medri, musicista emerso dallo scouting del Mei e già protagonista di un’esibizione in piazza Saffi proprio nel contesto della tre giorni di festa del liscio.