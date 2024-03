Santa Balera, tour con tappa a Forlì

Al Festival di Sanremo l’orchestra dei Santa Balera ha fatto ballare il teatro Ariston (e i tantissimi telespettatori) al ritmo di Romagna mia. Ora il gruppo, composto anche da sei musicisti forlivesi, è al lavoro per allestire una scaletta rivisitata dei principali ‘giganti del liscio’, alcuni inediti e altri brani particolari per prepararsi a un tour per un nuovo pubblico a partire dalla prossima primavera. Tra le date (la prima è il 1° maggio a Savignano) ce ne sarà una anche a Forlì: il 7 settembre la band salirà sul palco di Cara Forlì in piazza Saffi. Romagna mia eseguita dai Santa Balera, inoltre, è disponibile su tutti gli store e le piattaforme online.