Santa Balera, vento d’estate

Autori e compositori cercansi. L’orchestra Santa Balera ha bisogno di un nuovo brano per l’estate e, per riuscire nell’intento, ha lanciato un bando ad hoc. "Si cerca un brano di ‘musica leggerissima’ – spiegano – , vivace, fresco, attuale e dinamico, capace di rappresentare la generazione Z legata al mondo del nuovo liscio e della riviera romagnola per tutta l’estate".

Il brano prescelto sarà prodotto e distribuito in primavera insieme alla realizzazione di un videoclip. La band è reduce da un tour di successo con cui hanno portato il loro EP in giro per l’Italia, e che contiene anche due cover del Maestro Secondo Casadei, ’Dada’ e ’Verso Casa Mia’ portate al successo da Raoul. Per proporre il proprio lavoro basta scrivere a info@audiocoop.it, sono accettate anche idee ancora incompiute. Il progetto è a cura di Materiali Musicali, in collaborazione con Cosascuola Music Academy di Forlì e Casa della Musica di Faenza.