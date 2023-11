Santa Caterina, un weekend ricco di eventi per festeggiare la patrona

Santa Caterina d’Alessandria è la patrona di Bertinoro, il Comune ha così predisposto eventi per la sua festa, e dato che cade il 25 novembre, ha altresì previsto numerose iniziative per la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Anche Santa Caterina fu uccisa da un uomo, che non accettò il suo rifiuto. Per questo le due ricorrenze sono particolarmente legate. "Il tema della violenza contro le donne – afferma la sindaca di Bertinoro, Gessica Allegni – continua, purtroppo, ad essere al centro della cronaca nel nostro Paese.

Per questo abbiamo pensato, in occasione di una ricorrenza così importante per la nostra Comunità, ad eventi in grado di coinvolgere più generazioni, in un impegno che deve riguardarci tutte e tutti, ogni giorno". Il programma del fine settimana parte con una iniziativa rivolta al mondo della scuola.

Nella mattinata odierna i ragazzi e le ragazze delle classi terze della scuola media incontrano al teatro Novelli, Giulia Civelli, responsabile del Centro Donna Forlì, e Thomas Casadei, docente di Filosofia del Diritto all’Università di Modena e Reggio Emilia, per approfondire due libri curati da quest’ultimo e imperniati su due figure di donne: ‘La dichiarazione sovversiva. Olympe de Gouges e noi’ e ‘Vita e Visioni. Mary Shelley e noi’.

Domani alle 11, nel Palazzo Comunale si terrà poi ‘Bella e Brava: antidoti agli stereotipi di genere’, incontro con l’attrice e autrice Eleonora Giovanardi. Apprezzata interprete, ha lavorato, fra gli altri, con Maurizio Crozza e Checco Zalone. L’incontro a ingresso libero e sarà moderato dalla giornalista Margherita Barbieri. Nel pomeriggio, alle 17,30, nella Concattedrale di Santa Caterina, si terrà la tradizionale Messa presieduta dal Vescovo di Forlì – Bertinoro, monsignor Livio Corazza.

La sera, alle 21, al teatro Novelli, i giovani della Pro loco di Bertinoro organizzano il Veglione di Santa Caterina. L’ingresso è gratuito: per informazioni si può contattare il 334 7539373. Domenica piazza della Libertà ospiterà la Festa di Santa Caterina, con stand gastronomico, banchi di prodotti in esposizione e vendita da parte delle associazioni. Dalle 14.30 alle 17.30, poi, è il momento di far sognare grandi e piccini: la piazza si animerà con lo spazio giochi di Nonno Banter57 per il divertimento dei bambini di oggi e di ieri.

