Santa Cecilia, festa grande per i 60 anni del coro

Il coro di Castrocaro Terme e Terra del Sole compie 60 anni e celebra la speciale ricorrenza in occasione della festa di Santa Cecilia, patrona dei musicisti. I cantori guidati da don Marino Tozzi si esibiranno domani alle 21 nella chiesa dei ss. Nicolò e Francesco di Castrocaro assieme al Sweet Bows quartet. "È un concerto che vede una interessante collaborazione con un quartetto di archi di giovani e bravissime musiciste – spiegano i coristi –. Ci sarà anche un intervento del tenore Mauro Collina. Una serata da non perdere per chi ama la bella musica". L’ingresso è libero.

Nel corso dei sessanta anni di attività, il coro ha visto avvicendarsi circa 350 virtuosi del bel canto e appena due direttori: il fondatore don Tedaldo Naldi e don Tozzi che nel 1968 ne ha raccolto il testimone. Davvero vasto il repertorio eseguito in esibizioni in varie chiese d’Italia: circa 600 i brani di musica di generi vari, da quella antica al gregoriano, dalla polifonia sacra e profana alle cante della tradizione romagnola. L’insieme ha inoltre interpretato più volte quella che viene definita la prima Opera, composta nel 1600 da Emilio del Cavaliere: Anima et Corpo. Memorabile anche lo spettacolo messo in scena per i 700 anni dalla nascita di Dante, ispirato da una ricerca del direttore don Marino: ‘il canto gregoriano nella Divina Commedia’.

f.m.