Santa Maria Nuova. La Cgil apre una sede: "Puntiamo sui paesi"

Poco prima dell’incontro con il quale la sindaca Gessica Allegni ha salutato i propri concittadini, si è tenuta, sabato mattina, l’inaugurazione della nuova sede Cgil di Santa Maria Nuova (nella foto), popolosa frazione di Bertinoro. "Abbiamo fortemente voluto la riapertura di questa sede e stiamo lavorando all’inaugurazione della sede Cgil di Longiano", hanno detto la segretaria generale Cgil Forlì Cesena, Maria Giorgini, e il segretario generale Spi Cgil Forlì Cesena, Paolo Montalti.

"Con 32 sedi nella provincia di Forlì-Cesena stiamo allargando la nostra presenza sul territorio perché uno degli obiettivi che ci siamo dati in occasione della nascita della Camera del Lavoro Cgil Forlì-Cesena è quello di non accentrare. Vogliamo restare vicino alle persone, per tutelare lavoratori, pensionati e cittadini. In un momento in cui c’è il rischio della desertificazione dei servizi nei comuni, per noi è importante un confronto costante con le amministrazioni comunali soprattutto per non isolare la popolazione più fragile, con particolare attenzione per le persone anziane". Anche la sindaca (ormai ex) e assessora regionale alla cultura ha ribadito l’importanza della presenza dei servizi anche nei piccoli centri e nelle frazioni del territorio, ricordando come anche il Comune lo scorso anno abbia aperto degli uffici decentralizzati proprio nella frazione bertinorese.

Il taglio del nastro ha così sancito la nascita della nuova sede Cgil che si trova in via Santa Croce 3707. Nella sede saranno presenti, oltre alla categoria dei pensionati Spi Cgil, anche i servizi del Caaf e Patronato Inca. Sarà aperta martedì pomeriggio dalle 14.30 alle 18; il 1° e 3° mercoledì del mese dalle 8.30 alle 12.30 e mercoledì pomeriggio dalle 14.30 alle 18; giovedì mattina dalle 8.30 alle 12.30. Numero di telefono: 0543.748442.

Matteo Bondi