Santa Maria Nuova, nido pubblico pronto entro settembre 2024

Il cantiere per la costruzione del nuovo nido comunale di Santa Maria Nuova a Bertinoro sarà allestito dall’11 dicembre: i lavori sono stati affidati martedì scorso. Il costo dell’opera ammonta a 1.800.000 euro, di cui 1.620.000 finanziati con fondi Pnrr. L’impresa Devi Impianti di Busto Arsizio è risultata aggiudicataria delle opere. Al termine della recinzione del cantiere si procederà con la bonifica del terreno, lavoro che impiegherà alcune settimane, dopo le quali inizieranno le operazioni di scavo. La fine lavori dovrà essere effettuata entro e non oltre settembre 2025.

"Il nuovo nido è stato progettato nel rispetto della normativa sul risparmio energetico e dei criteri ambientali minimi, al fine di risultare autosufficiente e fornire il massimo comfort ambientale – spiega l’assessora alla scuola, Sara Londrillo –. Potrà ospitare fino a 30 bimbi nella fascia di età 03 anni e andrà di fatto a completare il polo scolastico di Santa Maria Nuova consentendo continuità educativa da 0 a 14 anni".

"Si tratta dell’opera più importante dall’inizio di questo mandato amministrativo, sia in termini economici che, soprattutto, di impatto sociale per la nostra comunità – commenta la Sindaca Gessica Allegni –. Aprire un nuovo nido pubblico nella frazione più grande e popolosa del territorio di Bertinoro era una delle principali sfide del nostro programma di mandato. Siamo felici di avere saputo cogliere l’occasione del Pnrr, sono finanziamenti di dimensioni non scontate per un Comune come il nostro ed è bello che possano aiutarci a dare una risposta alle esigenze dei più piccoli e delle loro famiglie".

Matteo Bondi