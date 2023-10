Santa Reparata, Pieve aperta

Il Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole aderisce all’iniziativa ‘Monasteri aperti - Emilia Romagna’, sabato e domenica, volta a promuovere esperienze sospese tra arte e spiritualità; un viaggio tra luoghi sacri di grande bellezza: monasteri, abbazie, cattedrali, pievi e santuari lungo i Cammini del circuito regionale aprono le porte per svelarsi al pubblico. Domenica alle 16.30 visita guidata alla riscoperta dell’antica Pieve di Santa Reparata (via Biondina, 95 - Terra del Sole), già al centro della rassegna estiva ‘Tesori aperti - arte sacra e note d’autore’. L’edificio di culto è considerato chiesa matrice di tutta la vallata: le sue origini si fanno risalire al VI secolo ma dagli studi è emerso che, in epoca successiva, ha avuto un’importante sviluppo in forme archiettoniche romaniche; la Pieve venne poi in buona parte demolita e trasformata in civile abitazione prima di essere riconsacrata e riaperta in tempi recenti. Al termine della visita, alle 17.30, andrà in scena l’ esibizione di Lympha Trio (arpa celtica, flauto, violino e voce). L’iniziativa è promossa in collaborazione con la Conferenza Episcopale Emilia-Romagna. La partecipazione è gratuita, i posti a sedere sono limitati, prenotazioni: 0543.769631; 350.5193970 info@castrocarotermeterradelsole.travel.