Santa Rita da Cascia, due parrochie in festa per tutta la giornata

Domani è la festa di Santa Rita da Cascia, celebrata con particolare solennità nella parrocchia a lei intitolata in via Seganti e in quella di Ravaldino, in corso Diaz. Nella chiesa di Santa Rita, dove è parroco don Giovanni Severi, alle 12 vi sarà la preghiera di supplica mentre le messe saranno celebrate alle 16, con unzione dei malati, e alle 20. È inoltre in programma la tradizionale benedizione delle auto per tutto il giorno.

Pure la comunità di Ravaldino, con il parroco don Nino Nicotra, celebra la festa di Santa Rita domani con le messe alle 8, 10.30 e 18.30 e il rosario meditato alle 19.45. Vi sarà anche la distribuzione delle rose benedette dalle 8 alle 12.30 e dalle 15 alle 21, mentre davanti alla chiesa, in corso Diaz, ci sarà la benedizione delle auto dalle 16.30 alle 21.