Santa Rosa e centenario: un weekend di festa

Al via oggi la Festa di Santa Rosa, la tradizionale ricorrenza che fino a domenica animerà Predappio con un ricco programma di iniziative, pensate anche per celebrare insieme il centenario della cittadina, curate dalla Parrocchia di Sant’Antonio di Padova in Predappio e dalle associazioni Amici di Santa Rosa e Dedicata ad un Angelo (media partner 140 - Il Resto del Carlino). La partenza è fissata alle 17.30 presso Santa Rosa con il Santo Rosario, cui seguirà la celebrazione eucaristica, presente anche suor Regina Perico e, alle 19.30, serata a base di paella con l’intrattenimento di ‘Vanni e gli amici della notte’ (prenotazione obbligatoria: 340.6864060 e 349.5319021).

I due appuntamenti religiosi saranno riproposti anche domani, sempre presso la chiesa, dove alle 21 si terrà un’altra serata comunitaria con la band Blind Boy Gunn, in occasione della quale sarà attivo il servizio bar. Sabato il ritrovo è fissato per le 17 con la visita guidata gratuita, con partenza dall’ex asilo di Santa Rosa, condotta dal professor Ulisse Tramonti, curatore della mostra allestita alla Casa natale di Benito Mussolini ‘Predappio 100 - gli anni della fondazione: 1925-1929’, che porterà i visitatori alla scoperta dei principali edifici della cittadina, in un evento organizzato in collaborazione con Atrium e con il contributo della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì. Sul posto saranno poi presenti, dalle 15.15 alle 19.45, i dipendenti di Poste Italiane che offriranno il servizio di annullo postale per il centenario della fondazione di Predappio, oltre alla possibilità di acquistare le medaglie commemorative della ricorrenza, a partire dalle 16. Alle 20 si continua con la processione presieduta da don Enrico Casadio, vicario episcopale e parroco di Meldola, che partirà da Santa Rosa e procederà in un percorso ad anello che passerà tra viale Matteotti e piazza Sant’Antonio, e che le famiglie sono invitate ad addobbare: al termine, concerto della banda di Premilcuore.

Nel corso della stessa giornata di sabato sarà inoltre possibile effettuare visite alla chiesa e all’oratorio guidate dai volontari dell’associazione Amici di Santa Rosa. La conclusione dei quattro giorni di festa è fissata per domenica 31, che aprirà, alle 11, con la messa all’aperto, appena fuori Santa Rosa, ufficiata da monsignor Lino Pizzi, vescovo emerito della diocesi di Forlì-Bertinoro (in caso di maltempo, la celebrazione si svolgerà a Sant’Antonio). Alle 15.30 la giornata si animerà con la tombola organizzata dal Comitato per gli anziani di Predappio, seguita, alle 17, dall’apertura degli stand gastronomici: la conclusione alle 21 con il grande spettacolo di Roberta Cappelletti e della sua band. Per tutti i quattro giorni della festa, all’interno della struttura di Santa Rosa sarà visitabile la mostra dell’associazione Dedicata ad un Angelo.