Santa Sofia, al Mentore per due sere ‘Habanera’ del Teatro di Latta

La Pro loco di Santa Sofia e il Teatro di Latta, in collaborazione con il Comune di Santa Sofia e l’Associazione musicale Roveroni, portano sul palcoscenico del Teatro Mentore stasera e domani, in entrambi i casi con inizio alle ore 21, lo spettacolo ‘Habanera’. Si tratta di uno show dove si mescolano storie, passione, talento e il desiderio di far brillare ogni espressione creativa.

Lo spettacolo è stato scritto ed è diretto da Milena Crociani, musiche e luci sono di Diego Bettedi e Roberto Olivetti. Sul palco saliranno 32 attori, quasi tutti dilettanti e di diverse età, che da anni si sono messi in gioco per l’amore del teatro e della condivisione delle storie. Info: 340. 7612278. Ingresso 5 euro.