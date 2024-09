Santa Sofia, al via la stazione ecologica a Galeata

Da domani i residenti del comune di Santa Sofia potranno accedere alla stazione ecologica di Galeata in strada Pianetto/Barroccia 42/B grazie ad un accordo, richiesto dal comune di Santa Sofia e condotto da Atersir tra i due comuni e i rispettivi gestori dei servizi di raccolta dei rifiuti: Alea Ambiente per Galeata e Hera per Santa Sofia. "Innanzitutto, desidero ringraziare il Comune di Galeata e il sindaco Francesca Pondini – commenta il vicesindaco di S. Sofia Matteo Zanchini – e gli uffici che hanno lavorato per giungere a questo accordo, comprendendo le nostre esigenze e condividendo le soluzioni È stato un iter complesso, che porta però un risultato utile e concreto per i cittadini". La stazione ecologica di Galeata sarà aperta esclusivamente alle utenze domestiche e non domestiche del comune di Santa Sofia, che potranno conferire i propri rifiuti solo se muniti della bolletta di Hera per i servizi ambientali. Dal 1° ottobre, il centro di raccolta effettuerà orario invernale: lunedì, mercoledì, venerdì e sabato 9.30-12.30, giovedì e sabato 14-17. Le utenze non domestiche potranno accedere tutti i giorni eccetto il sabato. Per tutti gli altri rifiuti ingombranti e potature è sempre attivo il servizio di ritiro gratuito a domicilio gestito da Hera, che continuerà ad essere fruibile su prenotazione tramite il Servizio Clienti 800.999.500 (numero verde gratuito attivo da lunedì a venerdì 8-22 e sabato 8- 18).