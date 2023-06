Santa Sofia, anteprima del festival

Prende corpo la nuova edizione del rinomato festival ‘Di strada in strada’ di Santa Sofia. I curatori della Pro loco invitano tutti coloro che hanno voglia di cantare e di vivere una esperienza diversa a partecipare allo spettacolo ‘Deblozay’ della compagnia Rara Woulib (Marsiglia - Francia) il 14 e 15 agosto. I partecipanti dovranno essere presenti in serata per le prove il 12 e 13 agosto. Iscrizioni: [email protected] - [email protected] Il primo appuntamento è sabato 10 e domenica 11 giugno per un weekend di immersione nei canti tradizionali di Haiti, dove la direttrice del coro Alexandra verrà direttamente da Marsiglia per trasmettere questi canti evocativi, di festa e pieni di magia. Il ritrovo è in piazza Matteotti 2 (ore 10-13 e 14-18) per poi cantare insieme nel parco fluviale o, in caso di pioggia, alla scuola di musica, via Giovanni XXIII 54.