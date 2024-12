Santa Sofia, bilancio ok: no della minoranza

Il consiglio comunale di Santa Sofia ha approvato il bilancio di previsione 2025-27, ma la minoranza ha detto no. Il bilancio prevede entrate e spese pari a 12.332.530 euro e al capitolo spese, 1.126.620 euro sono destinati al personale, sono previsti trasferimenti all’Asp per circa 834.530 euro, una cifra superiore rispetto al passato.

"Fin dal nostro insediamento, abbiamo lavorato per porre al centro dell’azione politica temi cruciali per il benessere e lo sviluppo del nostro comune – dichiara la sindaca Ilaria Marianini –. La manutenzione e la cura del territorio e delle infrastrutture, il mantenimento dei servizi socio-sanitari, l’elaborazione del Piano Urbanistico Generale, la riqualificazione della Pergola, la viabilità urbana e Piazza Matteotti, l’ampliamento del cimitero, la ricostruzione delle strade colpite dalle frane del 2023 sono solo alcuni dei punti chiave".

Quattro gli scaglioni Irpef con soglia di esenzione a tutti i redditi fino a 12.000 euro. Invariate le aliquote Imu e del Canone unico patrimoniale. Confermati l’abbattimento delle rette per il Nido, con la gratuità del servizio per redditi inferiori a 40.000 euro e la gratuità dei trasporti scolastici per i bambini che frequentano scuola materna e dell’obbligo. Dal 2025 entreranno però in vigore nuove tariffe per il costo dei buoni pasto della mensa. Nell’ambito dei lavori pubblici, molte risorse sono destinate alla sistemazione della rete viaria a seguito dei danni causati dagli eventi meteorologici di maggio 2023.

Per il Fondo Emergenza Frane, il Comune di Santa Sofia avrà a disposizione 1.592.440 euro. Il piano triennale delle opere pubbliche prevede lavori di ampliamento del cimitero comunale, la rigenerazione urbana dell’ala nord del municipio, il parcheggio in area Milleluci, la sistemazione delle aree sosta a Spinello e Corniolo, gli interventi di riqualificazione al Parco fluviale. Nel triennio 2025-27 saranno ancora corpose le opere finanziate da Pnrr ‘Attrattività dei borghi’ che ha portato nelle casse comunali 1.600.000 euro destinati in parte a interventi materiali e opere pubbliche (1.300.00 euro) e in parte ad interventi immateriali ed eventi culturali (300.000 euro). Bike park, Stecca ex Nefetti, Ostello, area sosta Milleluci e parco fluviale completano l’elenco dei progetti e dei lavori in corso.

In fase di realizzazione i progetti di rilancio degli eventi annuali come Neve e Natura e Villaggio di Natale, del Premio Campigna e dell’Ecofestival Musicale, mentre sarà inaugurato a giorni il percorso di trekking urbano nelle frazioni. "L’approvazione di questo bilancio è il primo passo concreto per realizzare gli impegni assunti con la comunità, pur in un contesto economico complesso, caratterizzato da un costante aumento dei costi dei servizi essenziali – conclude il vicesindaco Zanchini –. Cerchiamo di assorbire, almeno in parte, questi aumenti, impegnandoci a garantire qualità, accessibilità e continuità dei servizi".

Seppure in un clima di dialogo, il no della minoranza è stato netto. I consiglieri Mainetti, Michelacci, Foietta e Vignali rimproverano alla maggioranza poca visione generale sul destino dell’Unione dei Comuni e del servizio di Polizia locale, sulla sistemazione della Bidentina, sulla necessità di nuove case popolari e di presentare una mole di progetti che sono sempre quelli da oltre 10 anni.

Oscar Bandini