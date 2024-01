Santa Sofia, cantieri al via con 7 milioni di euro

Il 2024 vedrà a Santa Sofia la conclusione di diversi lavori e l’apertura di tanti cantieri con una spesa di 7 milioni di euro. Un biglietto da visita corposo che, al di là della scelta del sindaco Daniele Valbonesi di ripresentarsi per un terzo mandato o no, lascerà in eredità alla futura amministrazione una mole di opere importante. "Opere legate agli effetti dell’alluvione, ma anche alle risorse ottenute attraverso il ‘Bando Borghi’ del Pnrr (1.600.000 opere materiali e 300mila per eventi e opere immateriali) e altri finanziamenti raccolti – commenta il sindaco Valbonesi anche nella sua veste di assessore ai lavori pubblici –. Parti rilevanti di queste risorse saranno dedicate alle aree rurali dove le strade rappresentano una necessità per vivere, lavorare o frequentare quei luoghi e dove investimenti saranno dedicati a servizi rivolti alla attrattività del territorio. Il cantiere più importante in corso è quello della sala Millelluci, il cui avanzamento è circa al 75% e che dovrebbe concludersi entro fine febbraio-primi di marzo. Un’opera attesa – aggiunge – per il legame storico che ha sempre avuto fin dal 1958 con i santasofiesi e non solo. Diventerà una sala funzionale, più accessibile e più moderna".

Con i fondi della Nex Generation EU – Pnnr ‘Bando Borghi’ saranno realizzati il ‘Bike Park’ di via Nefetti e l’efficientamento energetico dell’ostello ‘La Filanda’, la manutenzione straordinaria della ‘Stecca del Nefetti’, un’area di sosta lungo il Rio Sasso – area Millelluci e le aree di sosta e la sentieristica nelle frazioni di Corniolo e Spinello. Inoltre si sono conclusi i lavori di sistemazione dello storico muro di via Doberdò a Santa Sofia a fianco del Parco della Resistenza e la strada comunale di collegamento Biserno - Berleta, anche se in primavera servirà completare l’asfaltatura di nuovi tratti. Alla voce ‘Rigenerazione urbana’ della Regione Emilia Romagna, va menzionata la messa in sicurezza dell’ultima parte dell’edificio comunale e delle logge di via Nefetti, interventi per i quali è in corso il progetto e che vedrà l’apertura del cantiere nel corso del 2024.

"Abbiamo concluso da poco gli interventi di somma urgenza – conclude Valbonesi – per i danni provocati dall’alluvione per oltre 400mila euro su strade comunali, vicinali ad uso pubblico e forestali. Per il biennio 2024-25 si lavorerà invece alla messa in sicurezza del territorio maggiormente colpito da frane con oltre 6 milioni di che la struttura del commissario Figliuolo ci ha messo a disposizione".

Sullo sfondo, probabili argomenti di campagna elettorale, gli interventi riguardanti l’area dell’ex Pergola, la rigenerazione urbana dell’ex mangimificio Arrigoni in via Unità d’Italia, la ristrutturazione di piazza Mortani e dello storico ponte a schiena d’asino sul Rio Pondo, la realizzazione di un moderno e funzionale centro di Protezione civile, la sistemazione definitiva di via degli Orti per finire con la realizzazione di un serio piano di gestione del traffico e dei parcheggi con la messa in sicurezza della viabilità cittadina ora a tratti caotica e pericolosa.

Oscar Bandini