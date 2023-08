Santa Sofia, ciclo di cure termali al via con il Volontariato Vincenziano

Il Volontariato Vincenziano di Santa Sofia organizza un ciclo di cure termali, con il supporto di Asp San Vincenzo de Paoli. Si tratta di una iniziativa utile alla salute e, allo stesso tempo, importante per contrastare e prevenire l’isolamento e la solitudine degli anziani, a cui le cure sono principalmente rivolte.

Le cure si svolgeranno dal 21 agosto al 2 settembre (tutte le mattine dal lunedì al sabato) presso le terme Sant’Agnese di Bagno di Romagna. Per agevolare i partecipanti nelle spese del servizio di trasporto si propone l’utilizzo del bus di Start Romagna, che ha creato un titolo di viaggio specifico per il servizio termale: il Romagna Terme Pass. L’abbonamento è acquistabile solo presso la struttura termale ad un costo di 19 euro, valido per 15 giorni dall’attivazione. Gli interessati dovranno comunicare la propria adesione entro oggi (335.8726933).

E’ necessaria la richiesta del medico di base con indicazione esatta della patologia e del ciclo di cure da effettuare.