Santa Sofia, contesa tra l’assessora Marianini e l’ex sindaco Foietta

Santa Sofia registra 4.011 residenti di cui 529 stranieri (circa il 13%). La popolazione cala nonostante la piena occupazione e una rete di servizi sanitari, sociali, scolastici di tutto rispetto insieme alla presenza di presidi culturali, artistici e per il tempo libero. Gli elettori aventi diritto sono 3.265, di cui 80 votano per la prima volta. A contendersi il Municipio la lista ‘Consenso Comune’, una civica senza simboli di partito ma sostenuta dal centrosinistra che candida a sindaco Ilaria Marianini, attuale assessore a welfare, turismo, sanità, servizi sociali e scuola, e la civica ‘Per Santa Sofia’ che candida Flavio Foietta, già sindaco dal 2004 al 2014. Con Marianini troviamo le conferme degli assessori uscenti Matteo Zanchini e Isabel Guidi e in consiglio comunale del sindaco uscente Daniele Valbonesi e del capogruppo di maggioranza Gabriele Nuzzolo, segretario del circolo Pd. Il più giovane è Sofyan Fourssane, unico straniero presente nelle due liste. Con Foietta sono sei le donne e tra queste va segnalata Fleana Campitelli, insegnante, vicaria del dirigente all’Istituto Comprensivo di Civitella e consigliera di opposizione per 10 anni nell’allora lista civica Tradizione Identità e Futuro. Tra i volti noti in paese: Franco Talenti detto Borci e Giancarlo Ranieri, esponenti conosciuti della sinistra santasofiese, e Liviano ‘Pisty’ Fabbri, animatore delle attività parrocchiali in campo sportivo e ricreativo. Infine Bruno ‘Vargas’ Pini, unico rappresentante della frazione di Corniolo.

Oscar Bandini