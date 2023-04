Santa Sofia, domenica passeggiata ecologica lungo il parco fluviale

E’ in programma domenica a Santa Sofia una giornata di sensibilizzazione ambientale con una passeggiata ecologica lungo il parco fluviale sul Bidente dal titolo ‘Save the green day’. "Abbiamo deciso di organizzare questa giornata – precisano i promotori di P.auto-Suzuki Forlì, associazione Patriarchi della natura d’Italia, Cammini Randagi e Pro loco S. Sofia con il patrocinio del Comune

– per ripulire l’ambiente ed evidenziare quanto sia importante rispettare e salvaguardare la natura per la nostra salute e il benessere dell’intera comunità". Punto di ritrovo in piazza Matteotti alle 10 davanti all’ostello l’Antica Filanda. Ogni volontario riceverà un kit di pulizia gratuito. I partecipanti saranno accompagnati per tutto il percorso da Marco Biasini, guida ambientale di Cammini Randagi, che racconterà le storie di uomini e di alberi del nostro Appennino.

Al ritorno, verso le 13, grazie alla collaborazione con il Forno Barchi, merenda a base di prodotti tipici del territorio e momento di confronto sui temi ambientali, flora e fauna del Parco insieme al naturalista Eddi Bisulli. Le associazioni di volontariato possono confermare la presenza anche solo con una telefonata allo 335.6562066 (Antonella) o via mail a [email protected]

o.b.