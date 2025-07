Santa Sofia, due borse di studio in ricordo di Giancarlo Biandronni

Una manifestazione sobria ma intensa, quella che ha caratterizzato la consegna delle due borse di studio dedicate alla memoria di Giancarlo Biandronni, che dagli anni Settanta in poi ha caratterizzato con la sua personalità e il suo impegno la vita politica, amministrativa e l’intera comunità scolastica di Santa Sofia.

Al Parco della Resitenza una quarantina di persone tra famigliari, a partire dalla moglie Silvia, amici, insegnanti, genitori, studenti e amministratori hanno voluto omaggiare Biandronni, scomparso nel 2021 a causa del Covid, per la sua capacità, come hanno sottolineato il vice sindaco Matteo Zanchini, l’assessora alla cultura Chiara Bellini e la figlia Francesca, di "aver fatto dell’Istituto Comprensivo una comunità educante dove tutti erano importanti collegando la scuola al territorio in tanti progetti che hanno lasciato il segno".

Le due borse di studio, del valore ciascuna di 500 euro, finanziati grazie alla collaborazione tra Comune e associazioni del paese, sono state assegnate per le scuole medie a Francesco Beoni, e per le superiori a Enea Frabolini oltre ad una menzione d’onore a Raul Pezzi.

Inoltre sono stati assegnati alcuni buoni acquisto agli studenti che si sono particolarmente distinti per il loro impegno tra i banchi: si tratta di Adele Cocchi, Linda Boscherini, Leonardo Valmori, Kanita Zenuni, Isabel Miloja, Lea Pezzi, Sofia Damiani, Nicolò Michelacci e Maria Vittoria Nava Sassi.

o. b.